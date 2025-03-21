Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев с Ноорузом

Лидеры зарубежных стран поздравляют президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Ноорузом По данным пресс-службы главы государства, поздравления направили:

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

«В феврале текущего года вы совершили государственный визит в Китай и приняли участие в открытии IX зимних Азиатских игр. Мы с вами провели теплую, дружественную и плодотворную встречу и достигли важных договоренностей по китайско-кыргызским отношениям и углублению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Я рад, что эти договоренности эффективно реализуются, высококачественное сотрудничество между двумя странами становится все более тесным и постоянно приносит хорошие результаты. Си Цзиньпин

Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-кыргызских отношений и дорожу нашей глубокой дружбой, готов с вами прилагать совместные усилия для укрепления традиционной дружбы между двумя странами и продвижения дальнейшего развития китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего и стратегического партнерства в новую эпоху на благо народов двух стран», — говорится в поздравительном послании.

Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана счастья и благополучия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Это яркий праздник, который связывает наши народы многовековыми традициями дружбы, добрососедства и взаимного уважения, символизируя обновление природы.

Пусть этот весенний праздник укрепит солидарность наших народов, приумножит радость и благополучие. Касым-Жомарт Токаев

Уверен, что заветные ценности Нооруза будут способствовать дальнейшему развитию межгосударственных связей, достижению высоких целей и идеалов, направленных на благо наших народов», — говорится в поздравительном послании.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«На протяжении веков наши братские народы с большим торжеством и радостью отмечали этот знаменательный и славный день, вместе трудились над достижением добрых намерений, благих планов и целей.

Мы безмерно рады, что в последние годы стратегическое партнерство между Узбекистаном и Кыргызстаном, основанное на принципах добрососедства, согласия и взаимного уважения, расширяется. Шавкат Мирзиеев

Твердо убежден, что по результатам наших предстоящих с вами диалогов на высшем уровне и совместных решительных усилий мы выведем наше взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество на новый уровень во благо наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Шавкат Мирзиеев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед, а братскому кыргызскому народу — мира, блогополучия и дальнейшего процветания.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

«Этот праздник, отмечаемый с большим воодушевлением и радостью, на протяжении тысячелетий символизирует пробуждение земли, обновление природы и оживление человечества.

Уверен, что стратегическое партнерство Азербайджана и Кыргызстана, питающееся от общих корней и богатых национально-духовных ценностей, будет и впредь развиваться и укрепляться благодаря нашим совместным усилиям», — говорится в поздравительном послании.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

«Нооруз играет ключевую роль в укреплении добрососедских отношений между различными народами и культурами. Этот светлый праздник является символом надежды, вдохновляя на созидание и укрепление гуманистических чувств в современном мире», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сердар Бердымухамедов пожелал Садыру Жапарову и братскому народу Кыргызской Республики счастья, радости и новых успехов.

Король Королевства Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд

«С огромной радостью направляем вашему Превосходительству самые искренние слова поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и братскому народу Кыргызстана дальнейшего развития и процветания», — говорится в поздравительной телеграмме.

Свои поздравления направил также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдульазиз Аль Сауд.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан

«Весна — это зенит равновесия природы, источник доброты и единодушия. Надеюсь, что в новом году мы станем свидетелями замечательных перемен в дружеских отношениях между двумя странами и в повседневной жизни наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Масуд Пезешкиан пожелал Садыру Жапарову здоровья и успехов, а народу Кыргызстана счастья и благополучия.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Этот праздник с древней историей, как воплощение единства культурного наследия и многовековых традиций, на основе идей мира и безопасности, добрососедства, взаимного уважения и поддержки играет важную роль в укреплении связей между народами его ареала.

Вечные созидательные традиции Нооруза побуждают нас прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами. Эмомали Рахмон

Уверен, что наши страны, опираясь на высокие общечеловеческие ценности этого древнего праздника, и впредь будут предпринимать совместные усилия по обогащению содержания своих многогранных отношений», — говорится в поздравительной телеграмме.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана — счастья, благополучия, мира и стабильности, устойчивого прогресса и процветания.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

«Международный праздник Нооруз, отмечаемый в дни весеннего равноденствия, является одним из древнейших культурных наследий человечества. Этот прекрасный праздник, уходящий корнями в глубь тысячелетий, является символом не только пробуждения природы, но и взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимопонимания и трудолюбия.

Путь этот светлый праздник будет ознаменован для вас и для всего народа Кыргызстана миром, радостью и новыми начинаниями», — говорится в поздравительном послании.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

«Пусть этот весенний праздник укрепляет дружбу и единство наших народов, принося в каждый дом радость и изобилие. Пусть Нооруз, основанный на общих ценностях и традициях, принесет нашим странам благополучие, единство и процветание», — говорится в поздравительной телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал Садыру Жапарову здоровья, семейного благополучия, а братскому кыргызскому народу — мира, благополучия и дальнейшего процветания.

Президент США Дональд Трамп

«Этот праздник символизирует мир, процветание и обновление для всех. Также хочу отметить недавнюю делимитацию границы с Таджикистаном — важное достижение, которое принесет экономические выгоды и укрепит безопасность обеих стран.

Американский народ приветствует это историческое соглашение и тот мир, который оно принесет. Дональд Трамп.

По мере того, как наши страны продолжают совместные усилия в решении важнейших вызовов нашего времени, знайте, что Соединенные Штаты остаются неизменным сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Кыргызской Республики», — говорится в поздравительном послании.