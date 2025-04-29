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Власть

В Кыргызстане начали строить тоннель для ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев принял участие в мероприятии, приуроченном к началу строительства тоннеля в Джалал-Абадской области. Этот тоннель является одним из важнейших элементов международной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Подчеркивается, что реализация проекта строительства ключевых объектов железной дороги началась по поручению президента Садыра Жапарова.

Выступая на мероприятии, Бакыт Торобаев отметил, что железная дорога — это стратегически важный мост, соединяющий страны Востока и Запада.

«Этот проект имеет не только инфраструктурное значение. Он открывает путь к повышению качества жизни, экономическому росту и укреплению связей между регионами и народами. Он создаст новые возможности для торговли, инвестиций, развития промышленности и логистики, обеспечит тысячи рабочих мест и придаст мощный импульс экономикам наших стран. Я выражаю признательность всем, кто вносит свой вклад в этот масштабный проект. Мы строим не просто дорогу, мы строим будущее», — сказал зампред кабмина.

Представители посольств Китая и Узбекистана в Кыргызстане, а также представители государственных органов трех стран и совместного железнодорожного предприятия «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» выразили уверенность, что эта железная дорога станет символом единства, прогресса и веры в будущее.

Уточняется, что общая протяженность строящегося тоннеля составляет 12 километров. Он пройдет от Сузакского района Джалал-Абадской области до Тогуз-Тороуского района Нарынской области. В Нарынской и Джалал-Абадской областях запланировано строительство еще двух крупных тоннелей сопоставимой протяженности.

Общая протяженность участка железной дороги, проходящего по территории Кыргызстана, составит более 300 километров.

Общий объем инвестиций в строительство оценивается в $4 миллиарда 700 миллионов.

В реализации проекта будут задействованы свыше 20 тысяч человек.

Отмечается, что строительство данной железной дороги является одной из сложнейших задач в техническом и инженерном плане. Проектом предусмотрено возведение 46 мостов общей протяженностью 120 километров и 27 тоннелей. Таким образом, на долю тоннелей и мостов придется 40 процентов всей железнодорожной трассы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327765/
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