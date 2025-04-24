Президент Кыргызстана анонсировал строительство 18 мини-ГЭС

В столице открылась международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к саммиту «Бишкек+25». Форум собрал делегатов из более чем 50 стран Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии, а также представителей около 30 международных организаций.

Выступая на открытии мероприятия, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул важность комплексного подхода к развитию горных регионов. Он сообщил, что в стране планируется построить еще 18 мини-гидроэлектростанций, чтобы обеспечить электроэнергией отдаленные и труднодоступные районы.

«За последние два года в республике введено в эксплуатацию 14 мини-ГЭС. Это реальный шаг к энергетической независимости горных территорий и улучшению условий жизни местных жителей», — отметил глава государства.

Цель конференции — укрепление международного сотрудничества и продвижение интересов горных стран в глобальной климатической повестке. В числе задач — интеграция горной тематики в природоохранные конвенции, а также подготовка ко Второму глобальному горному саммиту «Бишкек+25», который состоится в 2027 году.