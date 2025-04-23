В ЖК просят, чтобы ГИК поставила учителей и врачей в отдельную очередь

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров попросил, чтобы Государственная ипотечная компания поставила учителей и врачей в отдельную очередь на получение жилья.

По словам депутата, развитие системы образования и здравоохранения нужно ставить на первое место.

«Недавно министр образования сообщила, что из-за перехода на 12-летнее образование нехватка учителей для начальных классов составляет порядка 3 тысяч 600. Чтобы решить эту проблему, министерство намерено привлекать к работе новых выпускников вузов и студентов, которые оканчивают учебу», — сказал парламентарий.

Он отметил, что средняя заработная зарплата в стране составляет 40 тысяч сомов, а средняя зарплата учителей составляет 26 тысяч сомов.

«Из-за маленьких заработных плат у большинства из них нет собственного жилья. Они подолгу стоят в очереди ГИК и просят предоставить им отдельную очередь», — заключил Эльдар Абакиров.