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Власть

Управделами президента обещает отремонтировать и заново отстроить все соцобъекты

Отремонтировать и заново построить все объекты, которые пришли в негодность и не могут использоваться, включая больницы, школы, детские сады и другие учреждения, пообещал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Пост с таким обещанием он опубликовал на своей странице в Facebook. 

Он сообщил, что это поручение президента и он с Садыром Жапаровым посетил Иссык-Кульскую область, чтобы на месте ознакомиться с социальными и экономическими проблемами региона.

«В ходе рабочей поездки мы обсудили с местными органами власти вопросы улучшения инфраструктуры, ремонта социальных объектов и реализации новых проектов. Считаю, что мы должны приложить все усилия для улучшения условий жизни нашего народа, создать современные условия в социальных учреждениях и заложить прочный фундамент для будущих поколений», — написал Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322640/
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