Кабмин Кыргызстана дебюрократизирует усыновление детей-сирот

На заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов сообщил, что поручением президента усыновление сирот будет дебюрократизировано.

Он проинформировал, что сейчас в очереди на усыновление стоят от 600 до 700 семей, но из-за жестких требований и бюрократизации они не могут забрать детей.

«Из России тоже привозим маленьких детей от шести месяцев и годами не можем передать их в семьи. Мы считаем, что сирот быть не должно. Будем их передавать сначала в фостерные семьи, а потом на усыновление», — сказал Эдиль Байсалов.