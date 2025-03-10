В Бишкеке построят новое здание Нацгоспиталя за $110 миллионов

В Бишкеке построят новое здание Национального госпиталя за $110 миллионов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил руководитель учреждения Бакыт Тологонов.

По его словам, Нацгоспиталь состоит из нескольких зданий, самое старое построено в 1989 году, самое новое – в 2014-м.

«На кредитные средства Кореи планируем построить новое сооружение на 485 мест выше улицы Боконбаева. После того как объект будет возведен, мы освободим помещение на улице Московской. В новом здании можно проводить лечение, операции и будет реанимация. Учреждение также будет оснащено современным оборудованием», — сказал Бакыт Тологонов.

Он отметил, что руководство Нацгоспиталя планирует закупить аппарат МРТ с искусственным интеллектом, два компьютерных томографа, ангиографы «Биплан» и другое оборудование.

«Кроме того, построим единую современную централизованную приемную, так как сейчас из-за того, что Нацгоспиталь расположен на 10 гектарах, отсутствует экстренная приемная. Это создает сложности как для медиков, так и для пациентов», — добавил главврач.

Отметим, на заседании рассматривают ратификацию рамочного соглашения между кабмином и правительством Республики Корея о кредитах из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) на период с 2025 по 2029 год. Документ предусматривает выделение $500 миллионов Кыргызстану на инвестпроекты.