Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС

Президент Садыр Жапаров опубликовал заявление, в котором рассказал о развитии энергетической отрасли и призвал местные власти и население содействовать строительству малых гидроэлектростанций.

По его словам, в стране уже функционируют 40 малых ГЭС, которые суммарно вырабатывают 312,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время строится еще 37 подобных объектов. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 18 станций, что позволит увеличить объем производства электроэнергии до 385,2 миллиона киловатт-часов. Также начато строительство солнечных и ветровых станций общей мощностью 5 тысяч 624 мегаватта.

Глава государства отметил, что при общем потенциале в 142 миллиарда киловатт-часов Кыргызстан пока производит лишь 14 милиардов, используя всего 10 процентов своих возможностей. «Вода просто утекает впустую», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров также сообщил, что в регионах, где ведется строительство малых ГЭС, фиксируются случаи создания препятствий со стороны местного населения: перекрывают дороги и мешают работе строителей под предлогом загрязнения воды. Он призвал жителей не препятствовать возведению, учитывать, что работы ведутся днем, а утром можно запасаться чистой водой.

«Потерпите временные неудобства в течение трех месяцев. Строительство продлится максимум три месяца. Зато построенные ГЭС будут служить нашему государству, вам и будущим поколениям всю жизнь», — заметил президент.

Он напомнил, что КР импортирует 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, закупая ее по 3 сома 50 тыйынов за 1 киловатт-час, тогда как население платит 1 сом 11 тыйынов. Разница покрывается за счет госбюджета, на что ежегодно уходит 8,5 миллиарда сомов.

Находясь у истоков водных ресурсов, закупать электроэнергию в других странах – это большой позор. Садыр Жапаров

Он подчеркнул, что с 2021 года в стране активно строятся малые и средние ГЭС, а также начато возведение Камбаратинской ГЭС-1.

Глава государства призвал местные власти максимально содействовать строительству малых ГЭС, независимо от их формы собственности, а население — не создавать препятствий. Он сказал, что препятствование возведению является самоуправством.

«Давайте позаботимся о будущем поколении», — подытожил Садыр Жапаров.