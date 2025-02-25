Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине

Страны Центральной Азии воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН за резолюции по Украине.

Накануне Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одна представлена Украиной и Евросоюзом и содержала антироссийскую риторику.

Более нейтральный вариант предложили США. После того как Генеральная Ассамблея ООН внесла поправки в резолюцию Штатов по Украине, Америка от голосования за него воздержалась. Однако позже уже при голосовании в Совбезе американский проект приняли в его первоначальном виде.

Американский проект резолюции по Украине призывает к скорейшему завершению конфликта в Украине. И впервые за три года Россия не называется «агрессором». В тексте есть призыв к завершению боевых действий, но нет уточнения, кто их начал.

Одностраничный проект под названием «Путь к миру», который предложили Соединенные Штаты, также содержит формулировки: «выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Россией и Украиной»; «главная цель ООН — в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров», Генассамблея «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира» между Украиной и Россией.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан при голосовании в обоих случаях воздержались. Туркменистан и Азербайджан в голосовании не участвовали. Монголия поддержала американский вариант резолюции с поправками, но при голосовании за резолюцию, предложенную ЕС и Украиной, воздержалась.