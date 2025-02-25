Безвизовый режим с Албанией для владельцев дипломатических паспортов утвержден

Президент Кыргызстана подписал закон о ратификации соглашения между кабинетом министров КР и советом министров Албании об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Документ предусматривает, что граждане – владельцы дипломатических и служебных паспортов Кыргызской Республики и Республики Албания будут освобождаться от визовых требований для въезда, пребывания, выезда и транзита через территории государств сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней с даты въезда.

Ратификация соглашения создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан – владельцев дипломатических и служебных паспортов на территории государств сторон, уточнили в администрации главы государства.