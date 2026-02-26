Турнир по борьбе в Албании. У кыргызстанца Залкарбека Табалдиева бронза

Кыргызстанец Залкарбек Табалдиев занял третье место в рейтинговом турнире по вольной борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Он выступал в весовой категории до 70 килограммов, стартовав со стадии 1/8 финала.

В первой схватке он встретился с представителем нашей сборной Рустамом Кахаровым и победил досрочно. Еще одну досрочную победу одержал над спортсменом из Болгарии Калояном Атанасовым и вышел в полуфинал, где уступил сопернику из США Алеку Вилльяму Понталео.

В борьбе за бронзу он должен был выйти против спортсмена из Мексики Аустина Кли Гомеза, но из-за травмы последний отказался от поединка. Таким образом Залкарбек Табалдиев стал бронзовым призером турнира.