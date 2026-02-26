08:40
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Спорт

Турнир по борьбе в Албании. У кыргызстанца Залкарбека Табалдиева бронза

Кыргызстанец Залкарбек Табалдиев занял третье место в рейтинговом турнире по вольной борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Он выступал в весовой категории до 70 килограммов, стартовав со стадии 1/8 финала.

В первой схватке он встретился с представителем нашей сборной Рустамом Кахаровым и победил досрочно. Еще одну досрочную победу одержал над спортсменом из Болгарии Калояном Атанасовым и вышел в полуфинал, где уступил сопернику из США Алеку Вилльяму Понталео.

В борьбе за бронзу он должен был выйти против спортсмена из Мексики Аустина Кли Гомеза, но из-за травмы последний отказался от поединка. Таким образом Залкарбек Табалдиев стал бронзовым призером турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/363595/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Орозобек Токтомамбетов завоевал серебро
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл золото
Турнир по борьбе в Албании. Эрназар Акматалиев и Орозобек Токтомамбетов в финале
Женские команды Эстонии и Финляндии по борьбе проводят сборы в Бишкеке
Турнир по борьбе в Албании. Трое кыргызстанцев вышли в полуфинал
Эрназар Акматалиев поднялся в рейтинге Объединенного мира борьбы
Акжол Махмудов выступит в рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Албании
Две кыргызстанки завоевали золото на турнире по борьбе Klippen Lady Open
Чемпион мира по вольной борьбе из Японии провел мастер-класс в Кыргызстане
В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе (U-17)
Популярные новости
Спортсменка вошла в&nbsp;Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров
Талант Дуйшебаев стал тренером сборной Франции по&nbsp;гандболу Талант Дуйшебаев стал тренером сборной Франции по гандболу
Эрназар Акматалиев поднялся в&nbsp;рейтинге Объединенного мира борьбы Эрназар Акматалиев поднялся в рейтинге Объединенного мира борьбы
В&nbsp;Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет В Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
26 февраля, четверг
08:29
Турнир по борьбе в Албании. У кыргызстанца Залкарбека Табалдиева бронза Турнир по борьбе в Албании. У кыргызстанца Залкарбека Т...
00:30
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Орозобек Токтомамбетов завоевал серебро
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:07
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл золото
25 февраля, среда
23:40
Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla
23:23
Чудаки парковки. Оставлять машины на газонах — норма для автомобилистов Бишкека
23:04
Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию
22:49
Турнир по борьбе в Албании. Эрназар Акматалиев и Орозобек Токтомамбетов в финале
22:42
XIII форум молодого кино «Умут». В конкурс попали 20 фильмов режиссеров из КР