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Власть

В сборной КР по футболу нет сыновей богатых или чиновников — Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров прокомментировал «Кабару» обвинения в адрес футбольного клуба «Барселона».

КНИА "Кабар"
Фото КНИА "Кабар"
В КНИА уточнили, что, согласно материалу «Клооп», дети из малообеспеченных семей не могут тренироваться в футбольном клубе «Барселона» в Бишкеке.

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«В спорте сила не знает родства. Особенно в футболе: если у тебя нет таланта, тебя не возьмут в команду, даже если ты сын короля. А если ты силен, то, даже если ты сын дехканина из глубинки, тебя с удовольствием примут. Посмотрите на нынешний состав сборной Кыргызстана. Там нет ни одного сына богатого человека или чиновника. Напротив, играют ребята из простого народа. Например, покойный Жаныбек Алыкулов — его сын играет в нашей сборной в нападении. Он не был чиновником, а был обычным артистом, юмористом», — сказал Садыр Жапаров.

Он обратился к молодежи с призывом заниматься футболом.

Для этого, по его словам, создаются все условия: «Мы строим футбольные мини-поля в каждом селе. Через 4–5 лет в каждом селе будет футбольная площадка. Кроме того, в областных и районных центрах строятся стадионы. Сейчас создаем равные условия для всех, а через 10 лет будем спрашивать с молодежи результат».

Тренируйтесь. Для талантливых детей, независимо от их происхождения, будут созданы условия для бесплатного обучения в академии.

Садыр Жапаров 

На вопрос журналиста, имеют ли отношение близкие президента и председателя ГКНБ к строительству 1,6 тысячи квартир, президент ответил: «Кто бы ни участвовал в строительстве — это хорошо. Этот проект комплексный: вместе со строительством жилья возводятся футбольная академия, детские сады, учебные заведения, два стадиона и другая инфраструктура. В том числе и жилые дома. Прибыль от продажи жилья идет на строительство социальных объектов, которые я перечислил, а также на оплату франшизы».

Здесь никто не получит сверхприбыли. Этот проект окупится только через 20–30 лет.

Садыр Жапаров

«Если «Клооп» хочет участвовать в строительстве, пусть приходит. Дадим им 3–4 блока, пусть строят. Обещаю. Но я не уверен, что они смогут выложить хотя бы один кирпич. На словах они готовы построить коммунизм, но на деле вряд ли смогут что-то сделать. Люди за последние 30 лет уже все про таких критиков поняли», — резюмировал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320791/
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