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Власть

Сотрудники Минфина потеряли более тысячи рабочих дней из-за командировок

Сотрудники министерств юстиции, финансов, транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства находились в зарубежных командировках в среднем более десяти суток. Об этом на коллегии администрации президента и кабмина сообщил начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабинета министров Азамат Осмонов.

«Это очень серьезная проблема. Например, из Министерства финансов 88 сотрудников находились в зарубежных командировках. Установлено, что каждый из них в среднем отсутствовал на работе 113 человеко-часов, или 14 рабочих дней. Таким образом, сотрудники Минфина потеряли в общей сложности 1 тысячу 232 рабочих дня», — сказал он.

Азамат Осмонов отметил, что всего с мая прошлого года, когда ввели процедуру согласования с управлением контроля зарубежных командировок, подано 439 заявок на рабочие поездки за границу, из которых 128 отклонили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320655/
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