Трамп назвал Зеленского «диктатором» и обрушился на него с новой критикой

«Относительно успешный комик» Владимир Зеленский убедил США потратить $350 миллиардов, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться, написал президент США в своей соцсети Truth Social. Об этом пишет BBC.

По утверждению Дональда Трампа, Соединенные Штаты потратили на $200 миллиардов больше, чем Европа, и деньги Европы «гарантированы», в то время как США ничего не получат взамен.

Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что «половина денег, которые мы ему отправили, пропала», добавил Трамп.

Президент США поставил в вину украинскому лидеру то, что тот «отказывается проводить выборы». Он снова выступил с утверждением, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и «единственное, в чем он был хорош» — это манипулирование Джо Байденом.

«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны, — резюмировал Трамп. — Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа».

Накануне Трамп заявил журналистам, что рейтинг доверия Зеленскому составляет 4 процента, что в корне противоречит соцопросам. Президент Украины назвал это дезинформацией, которая «идет от России». Зеленский сделал вывод, что Трамп живет в «дезинформационном пространстве».

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4–9 февраля, Зеленскому доверяют 57 процентов украинцев, а не доверяют — 37 процентов.

По словам Зеленского, война России против Украины «стоила» $320 миллиардов, $200 миллиардов из которых заплатили США и ЕС.

«Всего США дали нам на сегодня около $60 миллиардов, и мы получили еще плюс $31,5 миллиарда», — сказал накануне президент Украины.