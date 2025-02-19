00:06
USD 87.45
EUR 91.29
RUB 0.95
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп назвал Зеленского «диктатором» и обрушился на него с новой критикой

«Относительно успешный комик» Владимир Зеленский убедил США потратить $350 миллиардов, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться, написал президент США в своей соцсети Truth Social. Об этом пишет BBC. 

По утверждению Дональда Трампа, Соединенные Штаты потратили на $200 миллиардов больше, чем Европа, и деньги Европы «гарантированы», в то время как США ничего не получат взамен.

Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что «половина денег, которые мы ему отправили, пропала», добавил Трамп.

Президент США поставил в вину украинскому лидеру то, что тот «отказывается проводить выборы». Он снова выступил с утверждением, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и «единственное, в чем он был хорош» — это манипулирование Джо Байденом.

«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны, — резюмировал Трамп. — Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа».

Накануне Трамп заявил журналистам, что рейтинг доверия Зеленскому составляет 4 процента, что в корне противоречит соцопросам. Президент Украины назвал это дезинформацией, которая «идет от России». Зеленский сделал вывод, что Трамп живет в «дезинформационном пространстве».

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4–9 февраля, Зеленскому доверяют 57 процентов украинцев, а не доверяют — 37 процентов.

По словам Зеленского, война России против Украины «стоила» $320 миллиардов, $200 миллиардов из которых заплатили США и ЕС.

«Всего США дали нам на сегодня около $60 миллиардов, и мы получили еще плюс $31,5 миллиарда», — сказал накануне президент Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320484/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Украинанын президенти Владимир Зеленский Түркияга келди
Путин давно хотел больше власти в Европе. Трамп может ее предоставить — NYT
Соцсеть Маска выплатит Трампу $10 миллионов за блокировку его аккаунта
Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии
Трамп менен Путин телефон аркылуу бир жарым саат сүйлөштү. Эмнелер талкууланды?
Встреча Трампа и Путина пройдет в Саудовской Аравии. Другие заявления главы США
Разборки с Мексиканским заливом. В Белый дом США не пускают журналистов AP
Спецпосланник Трампа по нацбезопасности был в Москве несколько часов: причина
Президент США допустил, что Украина «может стать российской»
Дональд Трамп получил от премьера Израиля позолоченный пейджер
Популярные новости
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Минобразования планирует ликвидировать тестирование &laquo;Алтын тамга&raquo; Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
В&nbsp;Эр-Рияде начались переговоры&nbsp;РФ и&nbsp;США: какие заявления прозвучали до&nbsp;начала В Эр-Рияде начались переговоры РФ и США: какие заявления прозвучали до начала
Проблему драк, школьного рэкета и&nbsp;буллинга обсудили в&nbsp;администрации президента Проблему драк, школьного рэкета и буллинга обсудили в администрации президента
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
23:37
Motorola готовится к выпуску нового складного смартфона Motorola готовится к выпуску нового складного смартфона...
23:25
В Египте обнаружили неизвестную ранее гробницу фараона
23:15
Трамп назвал Зеленского «диктатором» и обрушился на него с новой критикой
22:58
Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге
22:29
Персональным ассистентам людей с ОВЗ за месяц выплатили более 131 миллиона сомов