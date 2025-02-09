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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили украинский конфликт. Об этом президент США сообщил в интервью газете New York Post.

Лидер Соединенных Штатов рассказал, что Украине Америка даст гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине и возможные пути ее разрешения, говорится в сообщении.

«Я лучше промолчу», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, как долго длилась беседа.

Он добавил, что предпочел бы не раскрывать продолжительность и детали своего разговора с Владимиром Путиным. Однако отметил, что российский президент обеспокоен по поводу гибели солдат на поле боя, подчеркнув, что российскому президенту «действительно небезразлична» эта проблема и что он «хочет, чтобы люди перестали умирать».

Дональд Трамп также отметил наличие конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду на его быстрое осуществление, добавив: «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной».

Президент США не уточнил, когда состоялся телефонный разговор с лидером РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319357/
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