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Власть

Трудоустройство за рубежом. Минтруда откроет 10 домиграционных центров

Министерство труда откроет 10 домиграционных центров. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, для этого Министерство образования выделит здания профтехлицеев.

Замминистра отметил, что на фоне происходящих изменений в миграционном законодательстве России кыргызстанцы могут начать массово возвращаться на родину. Поэтому ведомство готовится трудоустраивать их за рубежом.

Бакыт Дарманкул уулу рассказал, что на сегодня центр трудоустройства отправляет граждан Кыргызстана на работу в 28 государств мира. В основном в Великобританию, Южную Корею, страны Персидского залива. В 2024 году центр трудоустроил 18 тысяч кыргызстанцев.

«Занимаемся обеспечением вернувшихся в КР граждан работой. Мы даем предложения по профобучению», — добавил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318504/
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