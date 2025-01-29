Марлен Маматалиев просит снизить пороговый балл на ОРТ для сирот и ЛОВЗ

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев попросил снизить пороговый балл на ОРТ для прохождения в вузы сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, Министерство образования определило, что вузы можно поступить, набрав более 110 баллов на общереспубликанском тестировании.

По словам Марлена Маматалиева, большинство сирот не набирают такой балл.

«Дети, у которых есть родители, имеют возможность подготовиться к тестам. Им оплачивают различные курсы, в том числе по подготовке к ОРТ. Или же пусть Министерство образования организует для детей сирот подготовительные курсы», — сказал парламентарий.