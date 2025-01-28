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Власть

За нарушение закона о госязыке в сфере услуг хотят наказывать

Национальная комиссия по государственному языку разрабатывает законопроект, которым предлагается ввести наказание для сферы услуг за нарушение закона о госязыке. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщил председатель Нацкомиссии Мелис Мураталиев.

Какое именно наказание предлагается внести в Кодекс о правонарушениях, Мураталиев не сказал. Он проинформировал, что это пока обсуждается.

Мелис Мураталиев отметил, что за неисполнение закона о госязыке не предусмотрены карательные меры, есть только штраф за нарушение этой нормы в рекламе.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/318131/
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