Депутат просит Нацкомиссию по госязыку снимать больше мультфильмов на кыргызском

Выпуск D Billions на кыргызском языке набрал более 28 миллионов просмотров, мультфильм «Керемет коч» более 5 миллионов просмотров. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщил депутат Жанар Акаев.

«Это говорит о том, что есть спрос на мультфильмы на кыргызском языке. Но этих мультфильмов мало. Посмотрел один раз мультфильм, а больше нет», — сказал депутат.

Он призвал Национальную комиссию по государственному языку вкладывать деньги именно в мультфильмы.