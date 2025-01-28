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Общество

Депутат просит Нацкомиссию по госязыку снимать больше мультфильмов на кыргызском

Выпуск D Billions на кыргызском языке набрал более 28 миллионов просмотров, мультфильм «Керемет коч» более 5 миллионов просмотров. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщил депутат Жанар Акаев.

«Это говорит о том, что есть спрос на мультфильмы на кыргызском языке. Но этих мультфильмов мало. Посмотрел один раз мультфильм, а больше нет», — сказал депутат.

Он призвал Национальную комиссию по государственному языку вкладывать деньги именно в мультфильмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318122/
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