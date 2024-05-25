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Общество

Нацкомиссия предложила штрафовать не знающих кыргызский язык. Но не всех

Национальная комиссия по государственному языку предлагает ввести штрафы за нарушение Конституционного закона «О государственном языке». Соответствующий законопроект она вынесла на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, согласно Конституционному закону «О государственном языке», установлен перечень лиц, которые обязаны знать государственный язык и использовать его при исполнении своих служебных обязанностей. Они должны владеть кыргызским языком в объеме, необходимом для выполнения своих служебных обязанностей, а также уметь наладить общение в повседневной жизни, социокультурной, образовательной и профессиональной сферах.

Нацкомиссия предлагает внести норму о показателях уровня владения языком должностными лицами и гражданами. А именно, уровень знания государственного языка, необходимый для выполнения служебных обязанностей, должен быть не ниже среднего уровня (В2) для лиц, родным языком которых является кыргызский, и не ниже базового уровня (А2) для представителей этнических групп, проживающих в Кыргызстане. Для иностранных граждан, проживающих в республике или намеревающихся получить статус иммигранта, он должен находиться на начальном уровне (А1).

Параллельно в Кодекс о правонарушениях предлагается внести новую статью, по которой нарушение и неисполнение требований законодательства о языке влечет наложение штрафа в размере 50 расчетных показателей (5 тысяч сомов) для физических лиц и 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов) для юридических лиц. А за нарушение и несоблюдение требований законодательства о языке в работе государственных и муниципальных органов, организаций и учреждений всех форм собственности должностных лиц могут оштрафовать на 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов).

Кроме того, Национальная комиссия предлагает повысить штрафы за тексты в рекламе и другой наглядной информации, которые не соответствуют нормам литературного кыргызского языка. Сейчас в случае нарушения рекламодателя сначала предупреждают, если в течение месяца он не исправляет содержание, то его ждет штраф: 1 тысяча сомов — физическое лицо и 5 тысяч сомов — юридическое. Ведомство предлагает поднять размер до 5 тысяч и 17 тысячи сомов соответственно.

«Развитие и полноценное функционирование государственного языка могут быть реализованы только в том случае, если законы, регулирующие язык, совместимы друг с другом», — добавляют в Нацкомиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295000/
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