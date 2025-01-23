МВД предлагает в три раза увеличить штрафы для мигрантов из Южной Азии

МВД предлагает в три раза увеличить штрафы для приехавших из Южной Азии за нарушение миграционного законодательства. Соответствующий законопроект депутаты Жогорку Кенеша одобрили в первом чтении.

В своем докладе замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев отметил, что на сегодня во многих регионах республики наблюдается наплыв граждан из Бангладеш, Индии, Непала и Пакистана. Они работают в сферах, где не требуются квалификации и специальные знания.

По информации милицейского чиновника, целью законопроекта является профилактика правонарушений, связанных с несоблюдением иностранными гражданами установленных правил пребывания, осуществления трудовой деятельности или транзитного проезда на территории Кыргызской Республики.

Предлагается по части 2 статьи 430 Кодекса о правонарушениях увеличить размер штрафа для физических и юридических лиц в среднем в три раза. При этом для физических лиц размер штрафа будет приравнен к размеру предусмотренного штрафа по части 2 статьи 431 кодекса (выдворение иностранных граждан за пределы КР).

Нурбек Абдиев подчеркнул, что эти изменения позволят дисциплинировать юридические и физических лиц, пригласивших иностранцев, к своевременному оформлению соответствующих документов.

Согласно действующему законодательству, часть 2 статьи 430 кодекса «Приглашение лицами иностранных граждан и лиц без гражданства для целей, не соответствующих действительным мотивам их въезда и пребывания на территории Кыргызской Республики» влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 3 тысяч сомов, на юридических — 13 тысяч.