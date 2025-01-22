16:57
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Власть

Сирия расторгла соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус

Новые власти Сирии расторгли соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз», изначально заключенное на 49 лет. Об этом заявил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди в интервью изданию Al Watan.

По словам представителя таможенных властей, порт Тартус был почти парализован из-за высоких налогов и сборов на все портовые услуги.

«Соглашение с российской компанией об инвестировании в порт Тартус было отменено, и теперь все доходы от порта будут поступать в бюджет Сирийской Арабской Республики», — передает слова Риад Джуди Al Watan.

По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал $500 миллионов инвестиций в управление портом и его модернизацию российской стороной.

 

Военно-морская база российских войск находится на территории второго по величине морского порта Сирии — Тартуса. Согласно подписанному документу в 2017 году, Россия могла размещать в порту до 11 военных кораблей, включая с ядерной энергетической установкой.

В декабре 2024 года в Сирии свергли с поста президента Башара Асада. Тогда пресс-секретарь президента Владимир Песков сообщил, что Владимир Путин лично предоставил Асаду и его семье убежище.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/317583/
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Сирии: туманные перспективы для Центральной Азии
Россия и Иран заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Кочевая жизнь пришлась по нраву — фотограф из Петербурга о жизни в Кыргызстане
В России мигрантам предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей: новые правила
Узбекская авиакомпания объявила о сокращении количества рейсов в Россию
Главу МИД ФРГ Бербок заретушировали в соцсетях переходных властей Сирии
В России с 1 февраля увеличится материнский капитал на первого ребенка
Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные
Кыргызстан увеличил объемы импорта природного газа из России — Нацстатком
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;религии и&nbsp;объяснил почему Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
22 января, среда
16:56
Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в ЖК руководство «Манаса» Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в Ж...
16:52
Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере
16:45
В Бишкеке добровольно вернули незаконно приватизированный детский сад
16:39
Депутат предложил перенести Бишкек в другое место и разместить там кабмин
16:31
Спецоперация. В Казахстане задержали 118 человек, финансировавших ОПГ