Сирия расторгла соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус

Новые власти Сирии расторгли соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз», изначально заключенное на 49 лет. Об этом заявил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди в интервью изданию Al Watan.
По словам представителя таможенных властей, порт Тартус был почти парализован из-за высоких налогов и сборов на все портовые услуги.
«Соглашение с российской компанией об инвестировании в порт Тартус было отменено, и теперь все доходы от порта будут поступать в бюджет Сирийской Арабской Республики», — передает слова Риад Джуди Al Watan.
По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал $500 миллионов инвестиций в управление портом и его модернизацию российской стороной.
Военно-морская база российских войск находится на территории второго по величине морского порта Сирии — Тартуса. Согласно подписанному документу в 2017 году, Россия могла размещать в порту до 11 военных кораблей, включая с ядерной энергетической установкой.
В декабре 2024 года в Сирии свергли с поста президента Башара Асада. Тогда пресс-секретарь президента Владимир Песков сообщил, что Владимир Путин лично предоставил Асаду и его семье убежище.