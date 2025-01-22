Сирия расторгла соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус

Новые власти Сирии расторгли соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз», изначально заключенное на 49 лет. Об этом заявил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди в интервью изданию Al Watan.

По словам представителя таможенных властей, порт Тартус был почти парализован из-за высоких налогов и сборов на все портовые услуги.

«Соглашение с российской компанией об инвестировании в порт Тартус было отменено, и теперь все доходы от порта будут поступать в бюджет Сирийской Арабской Республики», — передает слова Риад Джуди Al Watan.

По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал $500 миллионов инвестиций в управление портом и его модернизацию российской стороной.