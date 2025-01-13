Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Россия и Иран готовятся подписать новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Глава Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых планируется подписание этого документа. Об этом пишет «Дождь».

Договор направлен на углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном в сферах безопасности и обороны.

Подписание соглашения запланировано за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа, который ранее не исключал возможности военного конфликта с Ираном.

Ранее, в июне 2024 года, Россия подписала аналогичный договор с КНДР, предусматривающий взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Этот документ фактически закрепил военный союз между Россией и Северной Кореей.