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Власть

В Закон «О статусе судей Кыргызской Республики» внесены изменения

Президент подписал изменения в конституционный Закон «О статусе судей Кыргызской Республики». Поправки внесены для исполнения обязательств Кыргызстана по Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Нормами положения о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе, являющегося приложением к Договору о ЕАЭС, судьям суда союза предоставлены социальные гарантии.

В связи с этим теперь на судей Суда Евразийского экономического союза от Кыргызской Республики также распространяются меры социальной защиты — гарантии государственного страхования жизни, выплаты единовременного пособия по прекращению полномочий, а также надбавки к пенсии.

Лицам, проработавшим судьями Суда Евразийского экономического союза от КР, размер надбавок к пенсии определяется в том же порядке, что и судьям республики с учетом стажа работы по юридической профессии.

Период исполнения полномочий судьи Суда Евразийского экономического союза засчитывается в стаж судейской работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316602/
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