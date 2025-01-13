В Закон «О статусе судей Кыргызской Республики» внесены изменения

Президент подписал изменения в конституционный Закон «О статусе судей Кыргызской Республики». Поправки внесены для исполнения обязательств Кыргызстана по Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Нормами положения о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе, являющегося приложением к Договору о ЕАЭС, судьям суда союза предоставлены социальные гарантии.

В связи с этим теперь на судей Суда Евразийского экономического союза от Кыргызской Республики также распространяются меры социальной защиты — гарантии государственного страхования жизни, выплаты единовременного пособия по прекращению полномочий, а также надбавки к пенсии.

Лицам, проработавшим судьями Суда Евразийского экономического союза от КР, размер надбавок к пенсии определяется в том же порядке, что и судьям республики с учетом стажа работы по юридической профессии.

Период исполнения полномочий судьи Суда Евразийского экономического союза засчитывается в стаж судейской работы.