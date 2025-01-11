Кыргызстанские дочерние компании «Газпром нефти» попали под санкции США

США и Великобритания расширили санкции против российского энергетического сектора, включив в список «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более двух десятков их дочерних предприятий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» в России и зарубежные структуры в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Сербии.

Среди упомянутых дочерних предприятий названы также ОсОО «Газпром нефть Азия» и ЗАО «Мунай-Мырза», зарегистрированные в КР.

Пресс-служба «Газпром нефти» сообщила «РБК», что компания была готова к возможным санкционным сценариям и уже работает под ограничениями с 2022 года. Там заверили, что продолжат деятельность, сохраняя устойчивость бизнеса.

Кроме того, США с 27 февраля вводят запрет для американских предприятий на оказание нефтесервисных услуг в РФ. Под санкции также попали 183 судна, которые власти Соединенных Штатов Америки охарактеризовали как часть «теневого флота», используемого для перевозки нефти или принадлежащего российским компаниям.

В США назвали эти меры наиболее значительными среди ранее введенных против российского энергетического сектора. Российская сторона, в свою очередь, считает новые ограничения незаконными.