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Власть

Попытка ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля обернулась противостоянием

Южнокорейские следователи прибыли в резиденцию президента страны Юн Сок Еля сегодня утром, чтобы провести его арест, сообщает агентство Yonhap.

Сотрудники Службы уголовного розыска для высокопоставленных чиновников (CIO) и полицейские прибыли к резиденции в Сеуле около 7.20 по местному времени. Около 8.00 следственная группа из 50 человек вошла на территорию резиденции, но столкнулась с сопротивлением военных, охраняющих объект.

К 9.54 следователям удалось преодолеть две линии блокировки, однако их дальнейшее продвижение остановила охрана главы государства.

Для обеспечения порядка в районе резиденции полиция мобилизовала 45 спецподразделений и 2,7 тысячи сотрудников. Кроме того, в окрестностях собралось около 1,2 тысячи сторонников президента, которые требуют «защитить Юна» и «отменить импичмент». Некоторые из протестующих вступили в столкновения с полицией.

Напомним, в ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение, заявив о необходимости борьбы с просеверокорейскими силами и сохранении конституционного строя. Однако попытка военных блокировать Национальное собрание провалилась, и депутаты большинством голосов потребовали отмены указа. Позже глава государства извинился за свои действия и пообещал не уклоняться от ответственности.

14 декабря парламент поддержал его импичмент, обвинив в госперевороте вместе с ключевыми чиновниками и военными.

31 декабря суд впервые в конституционной истории Южной Кореи выдал ордер на арест действующего президента по обвинению в мятеже. Также санкционирован обыск у Юн Сок Еля. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/315943/
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