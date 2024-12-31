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Власть

А так можно было? В Южной Корее суд выдал ордер на арест действующего президента

В Южной Корее впервые в истории страны суд одобрил ордер на арест президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на агентство «Ренхап». Отмечается, что глава государства временно отстранен от должности, но пока еще действующий президент.

«Суд выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля по обвинению в мятеже... Ордер на арест действующего президента выдан впервые в конституционной истории», — пишет агентство.

Также был выдан ордер на обыск у Юн Сок Еля. В ближайшее время управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц должно принять меры по исполнению ордера.

Как отмечает Ренхап, Юн Сок Ель, как все еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной Службы безопасности президента. В связи с этим агентство не исключает, что охрана при попытке ареста президента может оказать сопротивление. В свою очередь, адвокат президента уже выразил протест, назвав ордер «незаконным».

Напомним, что в ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315868/
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