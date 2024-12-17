Камчыбек Ташиев: Я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на пост президента

«Я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах через два года», — заявил на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Садыр Жапаров имеет полное право баллотироваться на пост главы государства.

«Я поддерживаю нынешнего президента. Кого сделаем президентом? Равшана Жээнбекова или Бекназарова? Может, вернуть Алмазбека Атамбаева? Мы же все это видели. От добра добра не ищут. Садыр Жапаров имеет полное право выдвигать свою кандидатуру на президентский пост. Я полностью поддерживаю его кандидатуру», — подчеркнул глава ГКНБ.