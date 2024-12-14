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Власть

Камчыбек Ташиев спецслужбам: Не сажайте невиновных ради результативности работы

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал сотрудников спецслужбы не подставлять невинных людей, пытаясь показать результаты в работе. Его выступление опубликовал Откурбек Рахманов.

Камчыбек Ташиев отметил, что те, кто подталкивают граждан к совершению преступления, будут привлечены к ответственности.

«Мы не должны наказывать невинных людей. У нас нет права на ошибку. Судьба человека, его жизнь в ваших руках. Не нужно подвергать мучению семьи простых граждан. Иногда подставляют простых госслужащих, но сразу видно, что они живут скромно, в простом доме, автомобиля и лишнего богатства нет. Но его заключают под стражу. Предупреждаю, чтобы такого не было», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314196/
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