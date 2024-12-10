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Власть

Акылбек Жапаров выиграл бутылку вина у главного экономиста Всемирного банка

Сегодня, 10 декабря, Всемирный банк презентовал исследование «Слушая Кыргызскую Республику» в резиденции президента «Ынтымак-Ордо». В мероприятии участвовал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Перед началом презентации исследования глава кабинета министров рассказал главе представительства Всемирного банка в КР Хью Ридделлу о споре с главным экономистом ВБ.

Акылбек Жапаров рассказал, что в 2022 году он был в Вашингтоне на одной из сессий Всемирного банка, где и состоялся спор.

«Мы с вашим главным экономистом поспорили, что в ближайшие 3-4 года экономический рост в Кыргызстане будет стабильным и выше 7 процентов. Он считал, что такое невозможно, и готов был поспорить на бутылку хорошего вина. Сейчас рост ВВП за 11 месяцев 2024 года составляет 9 процентов. В 2025 году, когда я приеду в Вашингтон, ему придется поставить эту бутылку», — рассказал глава кабмина.

Акылбек Жапаров прокомментировал исследование и заявил, что государство приняло меры для развития ключевых отраслей экономики. Он сообщил, что реформы президента и его команды нацелены на повышение благосостояния граждан, поддержку уязвимых слоев населения и развитие образования. Акылбек Жапаров отметил, что исследование содержит важные уроки и сигналы для правительства, однако в целом оценка положительная, а граждане поддерживают курс реформ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313722/
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