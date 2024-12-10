Нарушения на 5,7 миллиарда сомов в Минтрансе. Комментарий ведомства

Министерство транспорта и коммуникаций дало разъяснения и уточнения относительно выявленных Счетной палатой финансовых нарушений на 5,7 миллиарда сомов в ходе аудита исполнения республиканского бюджета за 2023 год.

В ведомстве ответили по закупу автобусов для Бишкека. По обращению Минфина и муниципалитета через Минтранс из республиканского бюджета оплачены таможенные платежи на 211,6 миллиона сомов. Эта сумма предусмотрена в Законе «О республиканском бюджете на 2023-й и плановом периоде на 2024-2025 годы», который принят Жогорку Кенешем и подписан президентом.

Что касается строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, в соответствии с распоряжением кабинета министров от 15 июля 2022-го № 388-р и контрактным обязательством между ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и «Первым проектным институтом китайской корпорации по строительству железных дорог» на разработку технико-экономического обоснования строительства через Минтранс из республиканского бюджета профинансировано 536,5 миллиона сомов. При этом к концу прошлого года ТЭО уже подготовили, а в июле 2024-го подписали трехстороннее соглашение между КНР, КР и РУз.

Устройство асфальтобетонного покрытия и финансирование местных дорог, которые не состоят на балансе Минтранса, произведены на основании утвержденного Минфином перечня объектов ремонта и строительства, финансируемых за счет статьи «Капитальные вложения». В соответствии с распоряжением кабмина от 6 марта 2023 года № 95-р в прошлом году ГП «Кыргызавтожол» за счет средств дорожного фонда купило 265 единиц дорожно-строительной техники и оборудования на 2,5 миллиарда сомов с учетом таможенных платежей с условием лизинга на три года. Из указанной суммы оплачено 1,2 миллиарда сомов. Закупка произведена по правилам типового порядка организации и осуществления закупок государственными и муниципальными предприятиями, хозяйственными обществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежат государству, в том числе их дочерним хозяйственным обществам, утвержденном постановлением кабмина от 10 июня 2022-го.

Вся техника и оборудование прошли соответствующие таможенные очистки, зарегистрированы и поставлены на учет в ГП «Унаа». Получены технические паспорта, поставлены на баланс ГП «Кыргызавтожол».

Относительно компании «Вега-строй Лтд»: она выиграла конкурс на устройство асфальтобетонного покрытия участка автодороги перекрестка Т на 660-м километре трассы Бишкек — Ош. Первоначальный бюджет предусмотрен в 46 миллионов 626 тысяч сомов, но из-за технических ошибок при расчете стоимости конкурс отменили. Когда назначили новый, бюджет определили в 47 миллионов 757 тысяч сомов. Победителем стала фирма «Вега-строй Лтд». Она предложила 46 миллионов 500 тысяч сомов, что ниже бюджета первого конкурса.

Однако в опубликованном материале Счетной палаты указана разница бюджетов между первым и вторым конкурсами, а не фактическая сумма. За невыполненную работу «Вега-строй Лтд» ничего не было оплачено.

По дорожному фонду указано, что 969,7 миллиона сомов не использованы. В соответствии со статьей 34-1 Бюджетного кодекса дорожный фонд — часть средств республиканского бюджета, предназначенная для финансового обеспечения задач и реализации государственной политики в вопросе развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования, то есть средства фонда аккумулируются в республиканском бюджете и, соответственно, оттуда же и финансируются.

Указанная сумма является разницей между фактическим поступлением и фактическим финансированием средств. 29,1 миллиона сомов использованы в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «О дорожном фонде».