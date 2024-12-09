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Власть

В Минтрансе выявили финансовые нарушения на более 5,7 миллиарда сомов

В Минтрансе выявили финансовые нарушения на более 5,7 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Аудитор Бадахшан Рыскулиев проверил соответствие исполнения бюджета Министерством транспорта и коммуникаций и его подведомственными подразделениями за 2023 год. По его данным, при закупке 124 автобусов муниципальным предприятием «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» у компании XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO.LTD на оплату таможенных процедур 211,6 миллиона сомов перечислены на счет Северо-Восточной таможни, что является нарушением Бюджетного кодекса.

Из 211,6 миллиона сомов 57,2 миллиона остались неиспользованными и подлежат возврату в бюджет.

Выделение средств на капитальные вложения для ГП «НК «Кыргыз темир жолу»: за 2022-2023 годы перечислено 52,6 миллиона сомов, однако обязательства по этим средствам распределены непрозрачно.

Финансирование дорог местного значения: из республиканского бюджета необоснованно выделено 143,1 миллиона сомов на строительство и ремонт.

Нарушения при закупках ГП «Кыргызавтожол»: на общую сумму 2,5 миллиарда сомов приобретены дорожная техника и оборудование (1,2 миллиарда сомов в 2023 году), минуя закон о государственных закупках.

Нарушения конкурсных процедур: некоторые подрядные компании, не соответствующие требованиям, выигрывали конкурсы. Например, аудитом установлены невыполненные объемы работ стоимостью 1 миллион 98 тысяч сомов.

Использование средств дорожного фонда: 969,7 миллиона сомов остались неиспользованными, а 29,1 миллиона израсходованы не по целевому назначению.

Необоснованно из республиканского бюджета выделено 155,7 миллиона сомов на дороги местного и городского значения.

Некоторым сотрудникам министерства необоснованно выплачено 814,7 тысячи сомов за мобилизационную готовность.

Кроме того, выявлено излишнее начисление надбавок за стаж в размере 61,1 тысячи сомов.

Сверхнормативные запасы хозяйственных материалов, канцелярских товаров, а также других сырьевых материалов составляют 160 тысяч сомов. Недостача транспортных средств составляет 1 миллион 100 тысяч сомов.

По результатам аудита выявлено финансовых и законодательных нарушений на сумму более 5,7 миллиарда сомов. Эти нарушения привели к нецелевому использованию государственных средств, а также к снижению эффективности финансовой и операционной деятельности министерства.

Отчет по итогам аудита рассмотрен и принят на заседании Счетной палаты. Результаты будут направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313538/
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