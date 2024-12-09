Долг Минтранса предпринимателю дорожный фонд потратил на зарплаты сотрудников

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Улугбек Ормонов напомнил министру финансов Алмазу Бакетаеву о том, что он на одном из заседаний говорил, что у Министерства транспорта и коммуникаций нет задолженности перед подрядными компаниями за 2023 год.

«Однако долги есть, и Министерство транспорта это признало. К примеру, компании «Токтошев» Минтранс за 2023 год должен 50 миллионов сомов. Это компания имеет свой асфальтобетонный завод. В Минтрансе мне сказали, что виноват дорожный фонд, так как он деньги предпринимателя потратили на зарплату сотрудникам. Куда бы они не тратили деньги, это не должно быть за счет предпринимателя», — сказал депутат.

Министр финансов ответил, что на 2025 год дорожному фонду выделено 500 миллионов сомов, и пообещал, что из этих средств фонд вернет долг предпринимателю.