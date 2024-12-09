В 2024 году профицит республиканского бюджета ожидается меньше утвержденного

В республиканском бюджете на 2024 год профицит утвержден в размере 10 миллиардов 912,4 миллиона сомов. Однако по итогам года составит всего 6 миллиардов 61,5 миллиона сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год говорится, что по внутренним источникам предусмотрено отрицательное сальдо в размере 14 миллиардов 651,3 миллиона сомов.

Поступление из внутренних источников составит 111 миллиардов 79,5 миллиона сомов:

поступления от реализации государственных ценных бумаг – 22 миллиона сомов;

поступления от реализации цифровых государственных ценных бумаг – 1 миллиард сомов;

остатки на счетах кабмина – 22 миллиарда 638,8 миллиона сомов;

приватизация государственной собственности – 10 миллиардов 896,9 миллиона сомов;

возврат бюджетных ссуд и кредитов – 54 миллиарда 543,8 миллиона сомов.

Погашение из внутренних источников составит 125 миллиардов 730,8 миллиона сомов:

погашение основной суммы внутреннего долга – 10 миллиардов 646,7 миллиона сомов;

внутренние заимствования – 5,9 миллиона сомов (средства специального счета);

погашение цифровых государственных ценных бумаг – 1 миллиард сомов;

бюджетные кредиты (ссуды) – 17 миллиардов 637,1 миллиона сомов;

акции и другие формы участия в капитале – 86 миллиардов 16,5 миллиона сомов;

рекредитование кредитов и грантов государственных инвестиций – 10 миллиардов 424,6 миллиона сомов.

По внешним источникам проектируется положительное сальдо в сумме 8 миллиардов 589,85 миллиона сомов.

поступление из внешних источников составит 40 миллиардов 491,6 миллиона сомов:

поступление внешних программных займов 13 миллиардов 6,1 миллиона сомов;

поступление внешних займов государственных инвестиций 27 миллиардов 485,5 миллиона сомов.

Погашение основной суммы внешнего долга – 31 миллиард 901,7 миллиона сомов.