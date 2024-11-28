Запрет снимать милиционеров на видео. В Жогорку Кенеше разгорелся спор

На заседании Жогорку Кенеша разгорелся скандал из-за законопроекта, которым предлагается запретить снимать на видео милиционеров.

Против законопроекта в очередной раз выступил депутат Дастан Бекешев. Автор законопроекта, парламентарий Суйунбек Абдылдаев, пояснил, что граждане так же, как и раньше, смогут продолжить снимать на видео милиционеров, а наказание будет, если гражданин преподнесет искаженную информацию, смонтировав видео.

Дастан Бекешев спросил коллегу, кто будет определять, искаженная это информация или нет. Последний ответил, что определять это будет суд.

«Это не правда. Вы тут говорите, что суд будет все решать и наказывать, но в законопроекте написано, что наказывать за съемку будет милиция», — ответил Дастан Бекешев.

После долгих споров Дастан Бекешев заявил, что законопроект может стать настоящим оружием. На что Суйунбек Омурзаков попросил коллегу не заниматься провокацией.

В итоге законопроект приняли в первом чтении.

Напомним, инициаторы законопроекта предлагают ввести усиленную ответственность за хулиганство, совершенное в отношении лица, исполняющего свою служебную, профессиональную деятельность или общественный долг.