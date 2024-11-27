В Бишкеке стартовала информационная кампания по защите прав детей в школах

В столице стартовала информационная кампания, организованная секретариатом уполномоченного по правам ребенка совместно с Федерацией профессиональных союзов Кыргызстана по защите прав детей.

Акция направлена на мониторинг и предотвращение эксплуатации детей, а также на проведение информационно-образовательных мероприятий в школах и колледжах. В рамках плана мероприятий предусмотрен охват образовательных учреждений в Бишкеке, Джалал-Абаде, Оше и Караколе.

Первое мероприятие прошло в школе лидеров Первомайского центра детского творчества. Цель кампании — повышение осведомленности школьников о трудовых правах, предотвращение их экономической эксплуатации и продвижение принципов гендерного равенства.

Встречи проводятся в интерактивном формате с акцентом на трудовые права и механизмы защиты. Участники используют мультимедийные материалы, участвуют в играх и получают информационные брошюры.

Эта инициатива является частью национальной кампании «16 дней активизма против насилия в отношении женщин и девочек», направленной на создание общества с абсолютной нетерпимостью к насилию в отношении женщин и девочек в Кыргызской Республике под девизом #НетОправдания!