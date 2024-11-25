Депутат: Чиновники в декларациях указывают имущество, которого у них нет

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акбокон Таштанбеков поинтересовался у первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбека Керималиева, указал ли он в своей налоговой декларации земли и скот, если таковые имеются.

«Почему спрашиваю? В прошлом году просмотрел декларации некоторых чиновников. Они пишут, что якобы продали коней и племенной скот на миллионы сомов. Чтобы избежать налогов, они указывают в декларациях то, чего у них нет по факту. Доходы они получали другим способом. Ведь у нас на самом деле в стране нет столько скота, сколько указано в декларациях», — пояснил парламентарий.

Замминистра ответил, что у него была пасека, но он ее продал в прошлом году, чтобы приобрести квартиру.