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Власть

Кыргызстан и Россия всегда будут союзниками — посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов

Экономики Кыргызстана и России продолжают быть тесно связанными между собой, заявил телеканалу «Россия 24» Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

Он отметил, что за несколько лет между двумя двумя странами выработана система кооперации.

«Россия приходит сюда не только с какими-то денежными вложениями, она приносит сюда и технологии. Технологии подразумевают под собой развитие кыргызской экономики. А кыргызская экономика и российская экономика они все-таки продолжают быть тесно связанными», — добавил Сергей Вакунов.

По его словам, сейчас в республике реализуется несколько проектов российских компаний. Речь идет о ветровых и солнечных электростанциях.

Дипломат также отметил, что Кыргызстан представляет большой интерес для российского бизнеса, поскольку республика очень богата ценными природными ресурсами.

По мнению российского посла, у народов наших стран схожие приоритеты, поэтому они всегда будут союзниками.

«Каждый человек, нормальный человек, всегда думает о том, что он оставит своим детям. Вот это отношение к нашим потомкам, к нашим детям, оно у нас единое. Мы хотим быть счастливы, нам нечего делить с Кыргызстаном, нам есть что строить вместе», — сказал Сергей Вакунов.

Он уверен, что Россия и Кыргызстан всегда будут вместе, потому что их связывает не только историческое прошлое и ментальная близость, но и видение дальнейшего развития событий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312076/
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