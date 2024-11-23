«Становится очевидным, что страны, способные внедрять искусственный интеллект с учетом национальных особенностей, становятся лидерами будущего. И Кыргызстан может быть таким лидером», — сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на лекции, организованной для членов кабмина и сотрудников администрации президента по развитию искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Акылбек Жапаров отметил, что искусственный интеллект — это не просто инструмент, а новый язык, на котором человечество пишет будущее.

«В Кыргызстане усилия по цифровизации уже приносят ощутимые результаты. Инфраструктура цифрового правительства, развитие электронных услуг, проекты по использованию суперкомпьютера и создание кыргызскоязычного чат-бота — все это примеры того, как технологии становятся частью национальной идентичности», — сказал он.

Цифровое правительство — это уже не мечта, а реальность. В кабинете министров используется электронный документооборот, что позволило сэкономить тонны бумаги и время. Оперативно решаются многие вопросы. Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров отметил, что сегодня искусственный интеллект способствует созданию новых уникальных рабочих мест, повышению качества жизни и даже сохранению культурного наследия. Он привел в пример проект «Акылай», который демонстрирует, что искусственный интеллект может быть не только функциональным, но и символом возрождения языка и традиций.

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«Однако искусственный интеллект — это не только возможности, но и ответственность. Сегодня мы уделяем особое внимание защите данных граждан, прозрачности алгоритмов и минимизации рисков. Эти принципы лежат в основе национальной стратегии, которая направлена на то, чтобы технологии работали на благо каждого кыргызстанца. Как показывает отчет Маккинзи, к 2030 году искусственный интеллект может добавить до $20 триллионов к мировому ВВП. Наше участие в этой гонке означает не только стремление к экономическому росту, но и создание новой модели, основанной на сотрудничестве, инновациях», — сказал он, добавив, что в этом учебном году увеличена квота бюджетных мест от 500 до 4 тысяч по IT-специальностям.

В кабмине отметили, что лекцию провели представители Сколковского института науки и технологий и центра прикладного искусственного интеллекта.