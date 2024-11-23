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Власть

Акылбек Жапаров подписал первый нормативный правовой акт в электронном формате

Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров подписал первый нормативный правовой акт в электронном формате

Глава кабмина Акылбек Жапаров подписал первый нормативный правовой акт в электронном формате, используя систему электронного документооборота. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, в отличие от прежней практики, когда подготовка и согласование нормативных правовых актов осуществлялись исключительно на бумаге, электронный документооборот значительно ускорит и упростит процедуру.

Это позволит сократить сроки принятия решений и повысить оперативность работы государственных органов.

«Следует отметить, что ранее государственные органы перешли на электронный документооборот, что позволило минимизировать бумажную волокиту и ускорить межведомственное взаимодействие», — добавили в кабмине.

Однако процесс принятия нормативных правовых актов до сих пор оставался в бумажном формате. Подписание первого электронного НПА завершает этот этап цифровой трансформации, обеспечивая полный переход к электронному документообороту во всех стадиях подготовки и принятия нормативных правовых актов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312048/
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