Безымянной горе в Аксыйском районе хотят присвоить название «Пик ООН»

Безымянной горе в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня в Аксыйском районе Иссык-Кульской области хотят присвоить название «Пик Организации Объединенных Наций». Соответствующий законопроект принят Жогорку Кенешем в первом чтении.

Директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев проинформировал, что высота горной вершины, которую намерены назвать «Пиком ООН», составляет 5 тысяч 576 метров .

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что ООН в Кыргызстане реализует проекты в области образования, здравоохранения и других сферах жизнедеятельности, и присвоить название ООН безымянной горе предлагается в целях укрепления и дальнейшего развития сотрудничества с организацией.

Добавим, КР в качестве нового независимого государства вступила в ООН 2 марта 1992 года.