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Общество

Флаг Украины на пике Путина. В ГУВД рассказали о ходе расследования

ГУВД Чуйской области сообщает, что по факту обнаруженного флага Украины на пике Владимира Путина проводятся все необходимые мероприятия.

Установлены лица, повесившие флаг, и допрошены. Назначены экспертизы, по заключению которых будет дана юридическая оценка.

Ранее, отметим, один из альпинистов Дмитрий Павленко написал в Facebook, что в милиции ему и другим участникам группы сказали — установку украинского флага на пике Путина власти Кыргызстана расценили как преднамеренную политическую диверсию.

Флаг уже заменили кыргызским.

В Twitter опубликовали видео, где запечатлен флаг Украины на вершине имени президента России Владимира Путина в Чуйской области.

Позже авторов видеоролика вызвали в милицию.

В ГУВД Чуйской области сказали, что факт зарегистрировали в журнале учета информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235116/
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