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Власть

Национальную академию «Манас» возглавил Азиз Биймырза уулу

Азиз Биймырза уулу назначен президентом государственного учреждения «Национальная академия «Манас». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Азиз Биймырза уулу родился 16 сентября 1996-го в селе Кең-Арал Бакай-Атинского района Таласской области.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Азиз Биймырза уулу

В 2009-2013 годах учился в Кыргызско-Турецком лицее «Манас ата» в Таласе. Окончил факультет кыргызской филологии в КНУ имени Жусупа Баласагына.

До 15 июля этого года Азиз Биймырза уулу занимал должность директора Национального театра «Манас».

Является лауреатом Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова и медали «Данк».
Ссылка: https://24.kg/vlast/311346/
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Национальную академию «Манас» возглавил Азиз Биймырза уулу