Национальную академию «Манас» возглавил Азиз Биймырза уулу

Азиз Биймырза уулу назначен президентом государственного учреждения «Национальная академия «Манас». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.
Азиз Биймырза уулу родился 16 сентября 1996-го в селе Кең-Арал Бакай-Атинского района Таласской области.
В 2009-2013 годах учился в Кыргызско-Турецком лицее «Манас ата» в Таласе. Окончил факультет кыргызской филологии в КНУ имени Жусупа Баласагына.
До 15 июля этого года Азиз Биймырза уулу занимал должность директора Национального театра «Манас».
Является лауреатом Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова и медали «Данк».