Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр

На заседании парламента мэр столицы Айбек Джунушалиев рассказал, что изменение графика учебы дало хороший результат в разрешении проблемы пробок, несмотря на то что высказывается много критики со стороны горожан.
Градоначальник отметил, что более 50 процентов родителей отвозят детей на автомобилях. Если они выезжают в одно время, то это создает пробки.
«30 процентов студентов также приезжают на учебу на личных авто. Поэтому мы вынуждены были пойти на такие меры. В УПСМ также говорят, что это дает хорошие результаты», — сказал Айбек Джунушалиев.
Напомним, постановление кабмина приняли по предложению столичного муниципалитета для решения проблемы транспортных заторов. Некоторые школы будут начинать уроки с 7.30, а вузы — с 10.00 (исключение — образовательные организации среднего и высшего профобразования, входящие в систему военных и правоохранительных органов КР).
Ранее студенты вузов и колледжей Бишкека выступили против нового графика учебы и создали петицию с требованием пересмотреть его. Отменить решение кабмина о новом графике учебы студентов просят и в Жогорку Кенеше.
В мэрии и УПСМ считают, что изменение графиков работы образовательных учреждений позволило равномерно распределить нагрузку на улично-дорожную сеть.