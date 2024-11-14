22:32
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр

На заседании парламента мэр столицы Айбек Джунушалиев рассказал, что изменение графика учебы дало хороший результат в разрешении проблемы пробок, несмотря на то что высказывается много критики со стороны горожан.

Градоначальник отметил, что более 50 процентов родителей отвозят детей на автомобилях. Если они выезжают в одно время, то это создает пробки.

«30 процентов студентов также приезжают на учебу на личных авто. Поэтому мы вынуждены были пойти на такие меры. В УПСМ также говорят, что это дает хорошие результаты», — сказал Айбек Джунушалиев.

Читайте по теме
Бишкекчане не заметили разгрузки дорог после изменения графика учебы. Причина

Напомним, постановление кабмина приняли по предложению столичного муниципалитета для решения проблемы транспортных заторов. Некоторые школы будут начинать уроки с 7.30, а вузы — с 10.00 (исключение — образовательные организации среднего и высшего профобразования, входящие в систему военных и правоохранительных органов КР).

Ранее студенты вузов и колледжей Бишкека выступили против нового графика учебы и создали петицию с требованием пересмотреть его. Отменить решение кабмина о новом графике учебы студентов просят и в Жогорку Кенеше.

В мэрии и УПСМ считают, что изменение графиков работы образовательных учреждений позволило равномерно распределить нагрузку на улично-дорожную сеть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311180/
просмотров: 9774
Версия для печати
Материалы по теме
Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека
Бизнесменам готовы передать участки без аукциона для строительства парковок
Пробки в Бишкеке. Из-за ямы на улице Медерова можно ехать только по одной полосе
Новым директором «Бишкекгорлифта» стал Рысбек Сагынбеков
ГУОБДД обвинило водителей фур в том, что из-за них образуются пробки на Тоо-Ашуу
Депутат Жанар Акаев предлагает, чтобы мэра Бишкека избирали горожане
Как решить проблему пробок в Бишкеке, на урбан-форуме рассказал чиновник
На перевале Тоо-Ашуу снова ограничен проезд для большегрузного транспорта
Депутат предложил поправки в законы, касающиеся назначения мэров Бишкека и Оша
Кофе на крыше авто не пролился! Депутат похвалил мэра за качество дорог Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО