Бизнесменам готовы передать участки без аукциона для строительства парковок

На заседании Жогорку Кенеша мэр столицы Айбек Джунушалиев рассказал о мерах, предпринимаемых для решения пробок в Бишкеке.

По словам градоначальника, в следующем году семь улиц будут реконструированы, еще три построят по новой. Он отметил, что на заторы в столице также влияют и парковки.

«Для бизнесменов, которые хотят построить многоуровневые парковки, готовы предоставить земли без аукциона через прямое соглашение. Акылбек Усенбекович дал поручение определить 40 участков. У нас пока есть шесть. Но готовим еще другие земли», — сказал Айбек Джунушалиев.

Мэр также заметил, что жилые комплексы, бизнес-центры используют не по назначению свои парковки.

Айбек Джунушалиев добавил, что для решения проблемы пробок мэрия разработала правила и стоимость въезда в «золотой квадрат».