Местные выборы. Некоторые школы и детсады Бишкека на два дня переведут на онлайн

16 и 18 ноября учебные занятия в детских садах и школах, где расположены УИК, будут проходить в онлайн-формате для проведения санитарной обработки зданий. Об этом сообщили в Центризбиркоме и мэрии столицы.

Как отметили в ЦИК, в результате административно-территориальной реформы в состав Бишкека вошел ряд айыльных аймаков. На сегодня количество избирателей составило 642 тысячи человек. За 51 депутатский мандат от 7 политических партий будут бороться более 300 кандидатов, более 100 из которых — женщины.

В день голосования в Бишкеке будут работать 268 избирательных участков. Все они уже оснащены автоматически считывающими урнами для избирательных бюллетеней, операторы обучены работе с обновленным оборудованием.

«Бишкек — город, в котором было зарегистрировано наибольшее количество заявлений на дистанционное голосование — почти 5 тысяч. В день голосования для избирателей, изъявивших желание проголосовать дистанционно, будет открыто четыре избирательных участка по следующим адресам:

Ленинский район — в главном корпусе КНУ, улица Фрунзе, 547;

Октябрьский район — в здании районной администрации, улица Байтика Баатыра, 17, зал детского музыкального театра «Таберик»;

Первомайский район — в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова, улица Огонбаева, 242;

Свердловский район — в здании Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, улица Абдрахманова, 167.

В мэрии сообщили, что первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков проверил ход подготовки к выборам депутатов местных кенешей. Совместно с акимами районов и руководителями городских служб он осмотрел некоторые избирательные участки. По итогам поручено провести работы по материально-техническому обеспечению УИК, а также обеспечить чистоту вокруг участковых избирательных комиссий.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.

Проголосовать дистанционно могут избиратели, которые не имеют возможности голосовать на избирательном участке по месту постоянной регистрации. Но они должны заранее подать заявление. Такая возможность появилась в связи с последними изменениями и дополнениями в законодательство о выборах.