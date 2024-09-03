Закон о клевете. Парламентский комитет снял вопрос с повестки дня

Парламентский комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сегодня отказался рассматривать законопроект Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях», касающийся введения ответственности за клевету в СМИ и интернете, и снял вопрос с повестки дня.

Докладчиком значился замглавы ведомства Марат Тагаев, а содокладчиком — заместитель министра юстиции. Это возмутило депутатов.

Исхак Масалиев заявил, что докладчиком по внесению нормы о клевете не может быть Минкультуры. «С каких это пор Министерство культуры делает доклад об изменениях в Кодекс о правонарушениях? Докладчиком в обязательном порядке должен быть только министр юстиции. Ну или МВД, прокуратура, но никак не Министерство культуры. Я против», — сказал он.

Его поддержали коллеги и вопрос сняли с повестки дня.

Ранее кабмин вынес документ на общественное обсуждение, отмечая, что он «разработан в целях защиты законных интересов потерпевшего и обеспечения справедливости в рамках правовой системы».

Проектом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях статьей о клевете и оскорблении.

«В настоящее время вопросы свободы слова и выражения мнения становятся все более актуальными в контексте развития информационных технологий и расширения возможностей доступа к интернету. Однако параллельно с этим растет количество случаев оскорбления и унижения, осуществляемых через средства массовой информации и онлайн-платформы.

Согласно последним данным, наблюдается увеличение количества случаев оскорбления и унижения, распространяемых через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений. В настоящее время законодательство Кыргызской Республики недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорбления в СМИ и на интернет-платформах. Большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм. Оскорбления и унижения, распространяемые в средствах массовой информации и в интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности», — говорится в справке-обосновании.