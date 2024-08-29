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Власть

Эдиль Байсалов: В стране не будет пенсионеров, получающих ниже 7 тысяч сомов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в церемонии открытия нового здания Государственного накопительного пенсионного фонда при Соцфонде КР. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Чиновник отметил важность качественной и эффективной работы накопительного фонда для обеспечения устойчивости пенсионной системы страны.

С октября 2024 года в республике не будет пенсионеров, получающих пенсию ниже 7 тысяч сомов, и в этом есть заслуга работников накопительного фонда.

Эдиль Байсалов

Он выразил уверенность в том, что накопительный фонд и впредь будет активно развиваться, внедряя передовые технологии и улучшая процессы, направленные на обеспечение социальной защиты граждан. И обратил внимание на значимость прозрачности и подотчетности работы фонда, подчеркнув, что это ключевые элементы доверия со стороны общества и успеха любой государственной структуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303494/
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