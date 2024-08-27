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Власть

Президент поддержал концерт зарубежных звезд к Дню независимости Кыргызстана

Глава государства прокомментировал агентству «Кабар» ситуацию с проведением бесплатного концерта иностранными исполнителями к Дню независимости в Бишкеке. В интервью Садыр Жапаров отметил, что желание зарубежных артистов провести концерт бесплатно стало неожиданным, но приятным сюрпризом.

«Когда министр культуры сообщил мне эту информацию, я действительно обрадовался. Раньше было много иностранцев, которые даже не знали, где находится Кыргызстан. Теперь же, если они хотят поздравить нас с независимостью и провести концерт для нашего народа, мы должны радостно принять такое предложение», — отметил Жапаров.

По поводу желания артистов выступить бесплатно президент заявил: «Они сказали, что приедут и выступят без гонорара. Я только порадовался этому: «Пусть Бог их благословит». «Конечно, мы обеспечим им место для проживания и питание. Мы гостеприимный народ», — добавил Жапаров.

Обращаясь к критике, высказанной некоторыми политиками и их сторонниками, Жапаров отметил, что эти вопросы поднимаются людьми, которые «не обладают разумом и не видят дальше своего носа». Он также подчеркнул, что Кыргызстан начинает привлекать внимание международного сообщества.

«Этот вопрос поднимают глупые, недальновидные политики. И зомби-люди слушают их. Помните, раньше были такие, кто говорил, что нас никто не знает в мире, никто к нам не поедет. Теперь, слава Богу, все изменилось. Сейчас о нас не только знают, но с нами теперь стали считаться. В следующем году ожидаются визиты президентов мировых держав. А раньше нас даже соседние страны ни во что не ставили. Поэтому не стоит обращать внимание на провокаторов. Пусть те, кто не хочет слышать, не слушают. Мы не будем никого заставлять», — добавил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303283/
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