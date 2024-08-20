Катарский благотворительный фонд продолжит помогать нуждающимся Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с директором по глобальным программам Катарского благотворительного фонда Qatar Charity Навафом Абдуллой Аль-Хаммади.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области гуманитарной помощи и реализации социальных проектов в КР. Адылбек Касымалиев подчеркнул важность поддержки благотворительных инициатив, направленных на улучшение жизни граждан и развитие социальной инфраструктуры.

Наваф Абдулла Аль-Хаммади отметил, что Qatar Charity активно работает в различных странах, включая Кыргызстан, и выразил готовность продолжать сотрудничество для реализации совместных проектов, направленных на помощь нуждающимся.

В завершение встречи за активную благотворительную деятельность в Кыргызской Республике Адылбек Касымалиев наградил почетной грамотой кабмина Навафа Абдуллу Аль-Хаммади.